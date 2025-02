Anche la generazione Zeta ama vivere le “sere dei miracoli” e considera Lucio Dalla un cantautore moderno, anzi senza tempo.

Ecco perchè in occasione del compleanno dell’autore bolognese più amato dal mondo della musica, a più di ottant’anni dalla nascita di Lucio Dalla, per la prima volta, il 4 Marzo prossimo apparirà un murale dedicato al cantautore in una delle zone più giovani di Bologna.

I giovanissimi della Bolognina omaggeranno Dalla in via Fioravanti, a firmare il murale che apparirà su una palazzina Acer, è l’artista salernitano Antonio Cotecchia in arte Kotè, mentre a progettarlo sono stati i ragazzi e le ragazze di “Show Love”: la neo associazione, composta da ex studenti del Liceo Sabin, che nel quartiere si occupa di progetti musicali e artistici per i più giovani.

La Camden di Bologna è raccontata dalla pop art e stree art, lunghissimi sono i muri che ospitano i sentimenti della nuovissima generazione che si esprime in mulare, arte moderna, impressionismo che racconta i tormenti di ragazzi nati dopo i social ma che vogliono lasciare il segno in un quartiere che andrebbe maggiormente valorizzato.

E magari il murale del cantautore senza tempo che ha conquistato la generazione Zeta ed i nativi digitali porterà curiosità e visitatori da tutto il mondo. E la Camden di Bologna non sarà più dimenticata.