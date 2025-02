Due camerieri e il titolare di un ristorante di Pompei sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato. L’accusa è scaturita da un controllo effettuato dai carabinieri della stazione locale durante uno dei consueti servizi di monitoraggio alle attività commerciali nella cittadina.

Lavoro in nero e indennità di disoccupazione

Durante il controllo, i militari hanno scoperto che due lavoratori impiegati nel ristorante di via Roma risultavano essere lavoratori in nero. Oltre a questa irregolarità, è emerso che i due erano anche percettori di indennità di disoccupazione, un’ulteriore violazione che ha portato all’immediata denuncia. L’accusa per i due camerieri è di truffa ai danni dello Stato, in quanto hanno percepito benefici economici senza averne diritto, mentre il titolare del ristorante è denunciato per concorso nel reato.

Sanzioni anche per il titolare di un bar

Non solo il ristorante: durante gli stessi controlli, i carabinieri hanno sanzionato anche il titolare di un bar lungo la stessa strada, per violazioni alle normative igieniche e per l’utilizzo di un deposito di alimenti in un’area non autorizzata. Queste irregolarità sono contestate al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei locali pubblici.

I controlli proseguono

I carabinieri hanno annunciato che i controlli nel territorio di Pompei proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nel settore commerciale e garantire il rispetto delle normative.