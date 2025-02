L’Ente Autonomo Volturno (EAV), gestore della linea Circumvesuviana, ha annunciato una sospensione temporanea del servizio ferroviario lungo la tratta San Giorgio-Volla-Baiano per lavori urgenti. L’interruzione, necessaria per eseguire lavori straordinari presso l’impianto di controllo del traffico centralizzato, avrà luogo dalle 15:30 di domani, 22 febbraio 2025, fino a tutto il 23 febbraio.

Dettagli sulla sospensione e gli orari di servizio

La sospensione del servizio riguarderà esclusivamente la tratta San Giorgio-Volla-Baiano. L’ultimo treno in partenza da San Giorgio per Baiano sarà quello delle 14:06 di sabato 22 febbraio, mentre l’ultimo treno in partenza da Baiano per San Giorgio sarà quello delle 14:15 dello stesso giorno. Dopo tali orari, i treni sulla tratta interessata non effettueranno servizio fino a lunedì 24 febbraio, quando il servizio riprenderà regolarmente.

Impatto sui viaggiatori

I viaggiatori sono invitati a pianificare in anticipo i loro spostamenti e ad utilizzare eventuali mezzi alternativi durante il periodo di sospensione. L’EAV ha inoltre comunicato che il servizio tornerà alla normale operatività a partire da lunedì 24 febbraio 2025.