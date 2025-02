Un importante passo avanti per l’efficienza e la sostenibilità ambientale. Ha preso il via la fase di riqualificazione dell’impianto di depurazione “Area Nolana” di Marigliano, che tratta le acque reflue di 21 comuni.

L’intervento, dal valore di 1,9 milioni di euro, è finanziato attraverso i fondi PR CAMPANIA FESR 2021/2027 e si concentra sul potenziamento delle infrastrutture elettriche, elemento chiave per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa del sistema.

Le migliorie previste dal progetto

Il piano prevede un ammodernamento tecnologico mirato a potenziare la capacità operativa dell’impianto e ridurre il suo impatto ambientale. Tra gli interventi più significativi:

Sostituzione dei quadri elettrici di media tensione in alcune cabine esistenti.

Rinnovo dei quadri elettrici di bassa tensione per la gestione di specifiche sezioni del trattamento acque.

Raddoppio della linea di alimentazione in media tensione per ottimizzare la sezione di aerazione dei liquami.

Grazie a queste operazioni, l’impianto diventerà più sicuro e resiliente, riducendo i rischi per il personale e migliorando l’affidabilità dell’intero ciclo depurativo.

Benefici per l’ambiente e la sostenibilità

Oltre a migliorare la qualità del servizio, il progetto avrà un impatto positivo sulla sostenibilità. L’ammodernamento delle infrastrutture permetterà:

Un significativo risparmio energetico, ottimizzando i consumi.

Una riduzione delle emissioni di CO₂, contribuendo alla transizione ecologica.

Un sistema più flessibile e moderno, capace di rispondere meglio alle esigenze future.

I protagonisti del progetto e i tempi di realizzazione

Alla firma del verbale di consegna lavori, tenutasi presso la sede dell’impianto, erano presenti:

Simona Scarfogliero, Direttore dei Lavori.

I rappresentanti della Rete Temporanea di Imprese, composta da T.E.A. TEK S.p.A. (Impresa Mandataria) e R.D.R. S.p.A. Società Benefit (Impresa Mandante).

Francesco Colella, Responsabile del Progetto.

La conclusione dei lavori è prevista per maggio 2025 e rappresenta un primo passo concreto verso un depuratore più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.