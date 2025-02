Nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio, la stazione di Napoli Centrale sarà interessata da importanti lavori infrastrutturali eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Gli interventi, propedeutici all’installazione dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC), miglioreranno infatti la gestione del traffico ferroviario, aumentando gli standard di efficienza e regolarità.

Modifiche alla circolazione dei treni

Per consentire infatti l’operatività dei cantieri, alcuni treni delle linee Roma – Formia – Aversa – Napoli, Milano – Bologna – Firenze – Roma – Napoli – Salerno e Roma – Napoli – Siracusa/Palermo subiranno variazioni. In particolare:

Treni Intercity e Intercity Notte

Intercity 597 (Milano Centrale – Salerno) → L’8 febbraio cambia numero in 36153, modifica l’orario di partenza da Aversa (23:12 – 23:24), da Napoli Centrale (00:04 – 00:16) e l’arrivo quindi a Salerno (00:55).

Intercity Notte 1955 (Roma Termini – Siracusa/Palermo Centrale) → Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, cambia gli orari di fermata a Napoli Centrale (23:07 – 23:20) e Salerno (23:55 – 23:57).

Treni Regionali

Regionale 5895 (Roma Termini – Napoli Centrale) → L’8 febbraio posticipa l’arrivo a Napoli Centrale alle ore 23:04.

Regionale 23437 (Roma Termini – Napoli Centrale, 8 febbraio) e Regionale 21058 (Napoli Centrale – Roma Termini, 9 febbraio) → Cancellati nella tratta Napoli – Aversa.

Bus sostitutivi e raccomandazioni per i viaggiatori

Per i treni regionali cancellati tra Napoli e Aversa, sono previste corse sostitutive in autobus. Tuttavia, i tempi di percorrenza potrebbero però aumentare a causa del traffico stradale e i posti disponibili potrebbero essere limitati.

Importanti restrizioni sui bus sostitutivi dove dunque vigeranno queste regole:

Non è ammesso il trasporto di biciclette

Non è consentito il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida

Dove trovare informazioni aggiornate

Tutti i dettagli sulle modifiche alla circolazione sono inoltre disponibili su:

www.trenitalia.com

→ Sezione Infomobilità (pagina Lavori e Modifiche al servizio)

App Trenitalia → Servizio Smart Caring