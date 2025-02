A partire dal 2025, l’assegno di maternità concesso dai Comuni e pagato dall’INPS subirà un lieve aumento, come infatti previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 28 del 4 febbraio 2025, ha quindi comunicato l’aggiornamento degli importi e della soglia ISEE per accedere al beneficio.

Importi aggiornati

L’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 sarà quindi pari a:

407,40 euro al mese per cinque mensilità

Totale complessivo: 2.037,00 euro

Nel 2024 l’importo era di 404,17 euro mensili (2.020,85 euro totali), quindi l’aumento è di 3,23 euro al mese e 16,15 euro in totale.

Soglia ISEE per accedere all’assegno di maternità

Il valore ISEE massimo per ottenere il beneficio è infatti stato rivalutato e non deve superare i 20.382,90 euro.

ISEE 2024: massimo 20.221,13 euro

ISEE 2025: massimo 20.382,90 euro

Chi può richiedere l’assegno di maternità

L’assegno spetta a:

Donne residenti in Italia (italiane, comunitarie o extra-UE con regolare permesso di soggiorno)

Inoltre mamme con reddito ISEE inferiore a 20.382,90 euro

Persone senza copertura previdenziale o con copertura inferiore all’Assegno di Maternità ex art. 66 L. 448/98

E anche Coloro che non percepiscono l’assegno di maternità INPS per parto, adozione o affidamento preadottivo

Modalità di richiesta

La domanda deve però essere presentata entro 6 mesi dalla Nascita del bambino, Data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica in caso di adozione o affidamento preadottivo

Dove presentare la domanda

Presso il Comune di residenza, che verifica la sussistenza dei requisiti

Presso i CAF convenzionati, gratuitamente.