Durante la sfilata dei carri allegorici al Carnevale di Fano, è stato annunciato con grande entusiasmo che i biglietti in vendita avevano raggiunto il tutto esaurito, con una capienza massima di 15.000 persone. Questo risultato è ottenuto con un giorno di anticipo, rispetto alla tradizionale scadenza di sold out che si verificava solitamente dopo la terza sfilata. Il successo è stato evidente già dai primi momenti della manifestazione, quando è iniziato il giro del getto e la folla si era radunata lungo viale Gramsci, con molte persone ancora in attesa di entrare nel percorso.

Un Carnevale di Successo, ma Non Senza Inconvenienti

La Carnevalesca, l’organizzazione che gestisce l’evento, ha deciso quest’anno di aumentare la dotazione del getto a ben 70 quintali di dolciumi, contribuendo a creare un’atmosfera di grande entusiasmo. Questo ha consentito a molte persone di raccogliere una buona quantità di dolciumi lanciati dai carri, ma non sono mancati gli inconvenienti. Alcuni partecipanti, purtroppo, hanno lanciato con troppa violenza cioccolatini e caramelle, causando contusioni a 18 persone. Tra queste, anche alcuni bambini, prontamente assistiti dal presidio sanitario della Croce Rossa, presente sul posto.

Incidente durante la Sfilata: Carro in Fiamme

Un altro grave incidente si è verificato durante la sfilata, quando un carro allegorico è andato in fiamme tra la folla, con conseguenti ustioni per due bambini e una donna. Per fortuna, gli incidenti non hanno richiesto il ricovero al pronto soccorso, ma il numero di contusi ha fatto emergere la necessità di maggiori misure di sicurezza e di sensibilizzazione tra i partecipanti. La testa e gli occhi, infatti, sono parti del corpo particolarmente sensibili al getto di dolciumi, e per questo motivo occorre maggiore attenzione da parte dell’organizzazione nell’incoraggiare i partecipanti a lanciare con moderazione.

Una Maggiore Sensibilizzazione è Necessaria

La crescente affluenza di pubblico e il grande entusiasmo intorno all’evento mostrano la crescente popolarità del Carnevale di Fano, ma le autorità hanno sottolineato l’importanza di promuovere un comportamento responsabile durante le sfilate, al fine di evitare incidenti simili in futuro. L’organizzazione sta infatti lavorando per migliorare la sicurezza e per sensibilizzare tutti, dai partecipanti ai visitatori, sull’importanza di godersi la festa in modo sicuro e rispettoso.