Nella notte del 26 febbraio, intorno alle 4 del mattino, ignoti hanno fatto irruzione nel Comune di Terzigno, devastando diversi uffici e mettendo a segno un furto significativo.

Il colpo al Municipio

I ladri hanno scassinato la porta d’ingresso della Casa Comunale e, una volta dentro, hanno preso di mira gli uffici al piano terra e al primo piano, forzando le porte d’accesso dell’Area Tecnica e dei Servizi Sociali.

Tra gli oggetti sottratti, risultano almeno dieci personal computer, ma sono in corso verifiche per accertare ulteriori furti. I malviventi hanno anche tentato di aprire una cassaforte blindata, situata nel corridoio dell’Area Tecnica, senza però riuscirci.

Ladri in azione anche nella scuola San Domenico Savio

Non contenti, i criminali hanno colpito anche alcune aule dell’Istituto scolastico San Domenico Savio, adiacente al municipio. Qui hanno rubato materiale vario e, soprattutto, il registratore video digitale DVR, che conteneva le immagini della videosorveglianza, complicando così le indagini.

Indagini in corso e allarme sicurezza

Le forze dell’ordine, con il supporto della Scientifica, stanno lavorando per identificare i responsabili. Il furto si inserisce in un crescendo di episodi criminali che stanno colpendo Terzigno, con abitazioni private e negozi sempre più nel mirino dei ladri.

La reazione dell’amministrazione comunale

Il Sindaco Francesco Ranieri e il Vicesindaco Genny Falciano si sono recati immediatamente sul posto per un sopralluogo, condannando con fermezza l’accaduto:

“Quanto accaduto al Comune e all’Istituto scolastico San Domenico Savio è un atto ignobile a danno dell’intera comunità.”

Per contrastare questa ondata di criminalità, l’amministrazione ha annunciato l’istituzione di una task force per la sicurezza, coinvolgendo le Forze dell’Ordine locali. A breve verrà convocato un tavolo tecnico per rafforzare i controlli sul territorio e adottare misure concrete contro i furti.