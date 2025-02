A Bacoli, un uomo di 55 anni è finito arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina dopo aver aggredito la sua ex compagna, di 53 anni, per ottenere la restituzione di un ciondolo che le aveva regalato. La vicenda si è svolta durante un incontro tra i due, che avevano deciso di vedersi per un chiarimento dopo la fine della loro relazione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, l’uomo ha preteso che la donna gli restituisse il ciondolo. Quando la vittima ha rifiutato, l’uomo ha reagito in modo violento: l’ha afferrata e, dopo una breve colluttazione, ha strappato con forza il ciondolo dal collo della donna. La vittima, in seguito alla violenza subita, è caduta a terra riportando delle lesioni. Subito dopo l’incidente, è allertato il 118, che ha trasferito la donna all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove le è diagnosticata una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate.

I carabinieri, una volta avviate le indagini, hanno individuato l’uomo nei pressi della sua abitazione e lo hanno arrestato. Il 55enne dovrà ora rispondere dell’accusa di rapina, un reato che comporta gravi conseguenze legali. La violenza durante la restituzione di un bene, anche se di valore simbolico, è stata la causa scatenante di un episodio che ha avuto un esito drammatico per la donna.