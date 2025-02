Rania Zeriri, una famosa cantante olandese, è stata avvistata in condizioni di disagio per le strade di Mercogliano, in provincia di Avellino. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando numerosi appelli per aiutarla.

L’intervento del Comune di Mercogliano

Il sindaco Vittorio D’Alessio ha confermato di essere in contatto con l’Ambasciata olandese per trovare una soluzione. Nel frattempo, una psicologa dei servizi sociali, Michela Bortugno, sta cercando di dialogare con la cantante per offrirle supporto.

Il Comune ha già individuato una struttura di accoglienza disponibile a fornire a Rania un luogo sicuro dove soggiornare e ricevere l’assistenza necessaria per il suo recupero psicofisico.

Chi è Rania Zeriri?

Nata il 6 gennaio 1986 a Enschede, nei Paesi Bassi, Rania Zeriri ha origini miste ed è cresciuta con una forte passione per la musica. Ha studiato spagnolo in Spagna e ha lavorato come animatrice turistica prima di emergere nel mondo dello spettacolo.

La sua notorietà è arrivata nel 2008 con la quinta edizione di “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS), il talent show tedesco equivalente a “X Factor”, dove si è classificata quinta. Dopo il programma, ha pubblicato il suo singolo di debutto “Crying Undercover”, ricevendo un discreto successo.

Negli anni successivi ha alternato la carriera musicale agli studi al Conservatorio di Enschede, lavorando anche come reporter per un’emittente locale.

Il caso di Rania Zeriri: cosa succede ora?

Le circostanze che hanno portato la cantante a vivere in strada non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, le istituzioni locali si stanno mobilitando per garantirle l’aiuto necessario.