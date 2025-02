Avete mai visto un bambino indossare calzini diversi? Fino al 2013 sarebbe stato considerato un errore, una distrazione della mamma “dovuta alla fretta”.

Ma da quando è nata la Giornata mondiale del calzini spaiati è diventato un messaggio bellissimo di inclusione e rispetto verso la diversità. Perchè in fondo non esiste essere umano uguale ad un altro. Siamo tutti diversi, e la diversità è la vera ricchezza.

Di uguali ci sono diritti. Per cui non bisogna mai smettere e di combattere. Oggi, per il dodicesimo anno consecutivo della Giornata dei calzini spaiati celebriamo la ricchezza della diversità. Rossi, gialli, verdi, a pois, a righe, con qualche buchino, un po’ sfilacciati, qualcuno sbiadito. Gli esseri umani così diversi, così uguali. Proprio come i calzini. I calzini spaiati.

L’idea è nata nel 2014 in una scuola primaria di Terzo di Aquilea, in Friuli Venezia Giulia e si è diffusa rapidamente grazie ai social media, diventando un evento riconosciuto in tutta Italia.

La Giornata dei Calzini Spaiati si celebra ogni anno il primo venerdì di febbraio. Questo 2025, cade proprio oggi, il 7 febbraio.

Segnate l’hashtag #calzinispaiati2025 e diffondete foto e verbo.