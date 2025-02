Un uomo ha perso la vita oggi a Napoli, nel quartiere Miano, dopo essere stato investito da una Fiat Panda in via Caprera. Le dinamiche dell’incidente restano ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Si tratta dell’ennesima vittima della strada in città. Solo pochi giorni fa, la comunità partenopea era stata scossa dalla tragica scomparsa di Domenico Cirillo, il 17enne investito e morto a seguito dell’impatto. Anche questa sera il bilancio è drammatico: la vittima, un uomo nato in Perù nel 1957, non è sopravvissuto alle ferite riportate.

Le autorità stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità e comprendere se siano stati rispettati i limiti di velocità e le norme di sicurezza stradale. Intanto, cresce l’allarme per l’aumento degli incidenti mortali a Napoli, una scia di sangue che continua a destare preoccupazione tra i cittadini.