Una ragazza di 19 anni è stata investita da un’auto a Paliano, in provincia di Frosinone, e ora si trova ricoverata in condizioni critiche. L’episodio si è verificato nella tarda serata di domenica 23 febbraio, in via San Francesco.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo, una Volkswagen Golf, sarebbe il suo ex fidanzato, un giovane di 22 anni, che si è successivamente presentato in caserma dichiarando di essere stato lui alla guida.

La lite prima dell’incidente

Il ragazzo ha raccontato ai carabinieri che quella sera aveva incontrato la sua ex e che tra i due era scoppiata una discussione mentre si trovavano in auto. Dopo il litigio, avrebbe deciso di farla scendere dal veicolo e di ripartire. Tuttavia, sostiene di non essersi accorto di averla investita.

Alcuni testimoni, invece, hanno segnalato che l’auto l’avrebbe travolta per poi allontanarsi, senza prestare soccorso. L’impatto è stato particolarmente violento: la giovane è rimasta a terra, ferita gravemente, e ha riportato una lesione a un fianco e l’impossibilità di muovere le gambe.

Trasferimento d’urgenza a Roma

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza per trasportare la ragazza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverata.

L’ex fidanzato, figlio di una famiglia senza precedenti penali, è denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso. L’indagine è in corso per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente e verificare le dichiarazioni del giovane.