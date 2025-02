Sabato sera la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne di origini mauritane, con precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che stava infastidendo gli automobilisti in via Amerigo Vespucci, ha reagito con violenza all’intervento degli agenti, dando vita a una colluttazione prima di essere bloccato.

L’intervento della Polizia

L’operazione è scattata dopo una segnalazione arrivata al centro operativo compartimentale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato l’uomo che, alla loro vista, ha reagito aggressivamente, tentando di colpirli. Dopo una lotta corpo a corpo, il 35enne è fermato e arrestato.

Via Vespucci e via Marina: zone a rischio sicurezza

Non è la prima volta che in questa zona di via Vespucci e via Marina si registrano episodi di aggressioni ai danni degli automobilisti, spesso fermi al semaforo. In alcuni casi, le molestie sono degenerate in violenze fisiche.

I residenti denunciano da tempo la presenza di individui pericolosi e chiedono un intervento più incisivo delle istituzioni per garantire maggiore sicurezza. L’area è diventata un punto critico per la presenza di stranieri senza fissa dimora, che spesso vengono segnalati per comportamenti molesti o pericolosi.