Con l’inizio degli accrediti delle pensioni per il mese di febbraio, l’attenzione si sposta anche su altre misure di sostegno economico erogate dall’INPS, tra cui l’Assegno di Inclusione (ADI), la NASPI, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno Unico Universale. Di seguito sono riportati i dettagli aggiornati riguardanti le date di pagamento di queste prestazioni.

Assegno di Inclusione (ADI): Pagamenti di febbraio 2025

L’Assegno di Inclusione è destinato alle famiglie in difficoltà economica. Il pagamento di questa prestazione seguirà un programma mensile, con date specifiche.

Il primo pagamento, previsto per il 15 febbraio 2025, sarà destinato a coloro che hanno superato la fase istruttoria e il Patto di Attivazione Digitale.

Per chi ha già ricevuto la prima ricarica e continua a soddisfare i requisiti, il pagamento successivo è previsto per il 27 febbraio 2025.

È possibile verificare lo stato dei pagamenti accedendo al Fascicolo Previdenziale INPS sul portale ufficiale.

NASPI: Indennità di Disoccupazione e Tempistiche di Accredito

La NASPI è l’indennità destinata ai lavoratori che hanno perso il proprio impiego. Il pagamento dell’indennità avviene tra il 10 e il 15 febbraio 2025, in base alla data di presentazione della domanda.

L’indennità ha una durata massima di 24 mesi e l’importo dipende dalla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto lavorativo.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e per una prima richiesta potrebbero essere necessari tempi più lunghi per l’approvazione.

I beneficiari della Dis-Coll, l’indennità destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, seguono lo stesso iter.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): Quando Arrivano i Pagamenti

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un contributo mensile di 350 euro per coloro che partecipano a percorsi formativi destinati alla ricollocazione lavorativa.

Il pagamento per le domande presentate dopo il 15 gennaio 2025 sarà effettuato il 15 febbraio 2025.

Le domande pervenute prima del 15 gennaio, così come i rinnovi, riceveranno il pagamento il 27 febbraio 2025.

Anche in questo caso, è possibile monitorare lo stato dei pagamenti tramite il portale INPS.

Assegno Unico Universale: Quando Arrivano i Pagamenti

L’Assegno Unico Universale è destinato alle famiglie con figli a carico. Il pagamento varia in base all’età dei figli e all’ISEE del nucleo familiare.

Sebbene le date precise di pagamento non siano ancora state ufficializzate, osservando i pagamenti dei mesi precedenti, si prevede che gli accrediti avverranno tra il 15 e il 20 febbraio 2025.

Gli importi variano in base a diversi fattori, come l’età dei minori e la situazione economica del nucleo familiare.

Riepilogo delle Date di Pagamento INPS di febbraio 2025

Prestazione Data di pagamento prevista

Assegno di Inclusione (ADI) 15 febbraio (prima erogazione) – 27 febbraio (pagamento successivo)

NASPI Tra il 10 e il 15 febbraio

SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro) 15 febbraio (prime richieste) – 27 febbraio (rinnovi)

Assegno Unico Universale Tra il 15 e il 20 febbraio (da confermare)

Per monitorare l’avanzamento delle pratiche, è possibile accedere al portale INPS o utilizzare l’app ufficiale. In questo modo, i beneficiari potranno avere informazioni tempestive sulle tempistiche e lo stato dei pagamenti.