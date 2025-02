L’INPS ha annunciato un ambizioso piano di assunzioni, che si svilupperà nell’arco del triennio 2025-2027. In particolare, sono previsti 9.079 nuovi posti di lavoro, i quali saranno assegnati attraverso concorsi pubblici, scorrimento graduatorie e mobilità interna.

Un’opportunità da non perdere

Dunque, considerando l’elevato numero di posti disponibili, questi concorsi rappresentano un’occasione unica per chi aspira a un impiego stabile nel settore pubblico. Inoltre, i bandi offriranno diverse possibilità di carriera, coprendo un’ampia gamma di profili professionali.

Piano di assunzioni INPS: un’analisi dettagliata

2025: l’anno con il maggior numero di posti disponibili

Innanzitutto, il 2025 sarà l’anno con il più alto numero di assunzioni, dato che saranno messi a disposizione 7.930 posti, di cui 7.128 attraverso concorsi pubblici. Di seguito, una panoramica dettagliata sulle posizioni previste:

Posizione Numero di Posti

Dirigenti di II fascia Amministrativi 35

Dirigenti di II fascia Informatici 7

Medici di I livello 1.232

Professionisti Statistico-Attuariali 19

Professionisti Legali 45

Area Elevate Professionalità 50

Ispettori di Vigilanza 394

Funzionari per Progettazione, Erogazione e Controllo Servizi 2.564, Funzionari Tecnici 134, Funzionari Sanitari 1.006, Funzionari Informatici 89

Assistenti ai Servizi 960, Assistenti Informatici 501, Assistenti Tecnici 31

Operatori Amministrativi 8

Insegnanti 16

D’altra parte, nel 2026 e nel 2027 il numero di assunzioni sarà più contenuto, ma comunque significativo.

2026: un anno di consolidamento

Successivamente, nel 2026, il piano prevede 537 nuovi posti, con 529 assegnati tramite concorsi pubblici. Ecco il dettaglio delle assunzioni:

Posizione Numero di Posti

Dirigenti di II fascia Amministrativi 3

Professionisti area Legale 5

Ispettori 20

Funzionari per Progettazione, Erogazione e Controllo Servizi 500

Insegnante 1

2027: una chiusura in crescita

Infine, nel 2027, il piano prevede 612 nuove assunzioni, con 605 attraverso concorsi pubblici. Di seguito, l’elenco dettagliato delle posizioni disponibili:

Posizione Numero di Posti

Dirigenti di II fascia Amministrativi 4

Medici di II livello 12

Medici di I livello 10

Professionisti area Tecnico-Edilizia 2

Professionista Statistico-Attuariale 1

Professionisti area Legale 13

Ispettori di Vigilanza 43

Funzionari per Progettazione, Erogazione e Controllo Servizi 519

Insegnante 1

Inoltre, va sottolineato che saranno assegnate 2.506 posizioni non coperte nel 2024 mediante scorrimento di graduatorie esistenti o nuovi bandi di concorso.

Come avverrà la selezione?

A questo punto, è importante comprendere quali saranno le modalità di selezione previste per questi concorsi. In particolare, le procedure concorsuali includeranno:

Valutazione per titoli ed esami

Prova preselettiva (solo nel caso in cui il numero di candidati superi una certa soglia)

Prove scritte e orali

Accertamento della conoscenza della lingua inglese

Verifica delle competenze informatiche

Oltre a ciò, alcune posizioni potranno essere coperte attraverso progressioni di carriera, mobilità interna e concorsi SNA per ruoli dirigenziali.

Requisiti per partecipare ai concorsi INPS

Passando ai requisiti di accesso, questi variano in base al profilo professionale scelto. In generale, possiamo distinguere tre categorie principali:

Diploma di scuola superiore, richiesto per:

Assistenti ai Servizi

Assistenti Informatici

Operatori Amministrativi

Laurea triennale o magistrale, necessaria per:

Funzionari

Professionisti Statistico-Attuariali

Medici

Dirigenti

Altri profili specialistici

Abilitazioni professionali, richieste per specifiche categorie, tra cui:

Medici

Professionisti Legali

Il piano di assunzioni INPS 2025-2027 rappresenta una grande opportunità per chi è alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. Infatti, grazie a questi concorsi, migliaia di diplomati e laureati avranno la possibilità di accedere a un lavoro stabile, con ottime prospettive di crescita.