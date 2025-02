Un tragico incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 268 del Vesuvio, nel tratto che conduce verso Cercola, a Somma Vesuviana. La vittima, un 37enne di Scafati, ha perso la vita a seguito di uno scontro con un mezzo pesante. L’incidente, che ha coinvolto sia l’autovettura della vittima che il camion, ha avuto esito fatale per il conducente dell’auto, che è morto sul colpo.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti, con accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. Per consentire il recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente e la pulizia dal gasolio disperso dal camion, la circolazione sulla statale 268 è stata interrotta e deviata, con il supporto delle squadre Anas e delle forze dell’ordine.

L’incidente ha causato disagi al traffico, ma le operazioni di recupero e sicurezza sono terminate nel primo pomeriggio ed è ripristinata la normalità.