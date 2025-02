Due incidenti stradali si sono verificati nel giro di poche ore ad Ariano Irpino causando disagi alla circolazione e riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza stradale.

Primo incidente: cinghiali sulla Statale 90

Il primo sinistro è avvenuto lungo la Statale 90 delle Puglie, in località Pontelosbergo, dove il passaggio improvviso di tre cinghiali ha causato l’impatto con due auto. Fortunatamente, i conducenti sono rimasti illesi, ma le vetture hanno riportato danni significativi alla carrozzeria. Gli animali, invece, sono morti sul colpo.

Sul posto è intervenuto il servizio veterinario dell’ASL per la rimozione delle carcasse, mentre le autorità competenti hanno avviato accertamenti per valutare eventuali misure di prevenzione volte a ridurre il rischio di incidenti causati dalla fauna selvatica.

Secondo incidente: tamponamento a Cardito

Poche ore dopo, in località Cardito, si è verificato un altro incidente, questa volta un tamponamento che ha coinvolto tre auto. Due donne, presenti a bordo di due dei veicoli coinvolti, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico, garantendo la sicurezza della zona.