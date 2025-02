Grave incidente stradale sulla Strada Provinciale 284, in località Fondovalle Ufita, nel comune di Guardia dei Lombardi. Due auto si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di una donna di 58 anni e di un giovane di 22 anni.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda, che ha lavorato per estrarre la 58enne di Vallesaccarda, rimasta incastrata nell’abitacolo della sua vettura a seguito dell’impatto. Una volta liberata, la donna è affidata ai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarla all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Anche il 22enne, originario di Guardia dei Lombardi, che si trovava alla guida dell’altro veicolo coinvolto, è soccorso e trasferito nello stesso ospedale per accertamenti.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.