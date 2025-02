Un incendio è scoppiato nella serata di ieri al secondo piano della galleria commerciale e residenziale “Gallery” di Casoria, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno interessato un’area dove si trovano uffici professionali, negozi e appartamenti. Il rogo è divampato nell’isolato di via Piave, al confine con Afragola, creando momenti di panico tra i residenti e i lavoratori del complesso.

Origine ancora sconosciuta

L’origine dell’incendio non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da uno studio di commercialisti. Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute prontamente per arginare il rogo, evitando che si estendesse ulteriormente. Al momento non si registrano feriti, ma i danni materiali agli oggetti presenti nei locali colpiti dal fuoco sembrano ingenti.

Evacuazione e intervento tempestivo

Immediatamente dopo l’allarme, il condominio è stato evacuato per motivi di sicurezza. Sul posto sono arrivati diverse squadre dei vigili del fuoco, con supporto di autoscale e autobotti, per spegnere le fiamme. All’operazione di spegnimento hanno partecipato anche carabinieri, polizia locale e ambulanze del 118. Nonostante il fuggi fuggi generale provocato dalla paura, l’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi.

Le indagini sono in corso

Attualmente, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e i vigili del fuoco stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’area. Solo una volta completato l’intervento, si potrà dare il via libera per il rientro negli appartamenti. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. Inoltre, non si esclude che possano essere esaminate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel complesso per far luce sulle cause dell’incendio.