Un grave incendio ha colpito gli uffici dei servizi sociali al primo piano del Comune di Sarno (Salerno), scatenato da un 34enne arrestato dalla polizia. Il giovane, già con numerosi precedenti penali, è accusato di incendio doloso e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L’incendio e l’intervento dei vigili del fuoco

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe appiccato il rogo all’interno degli uffici comunali, causando danni e creando panico tra i dipendenti. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme, evitando danni maggiori.

Arresto e sequestri

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente dopo l’incidente, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura. Durante l’arresto, gli agenti hanno sequestrato un accendino, con il quale il 34enne avrebbe dato fuoco agli uffici, e un coltello da cucina di piccole dimensioni, trovato in suo possesso.

Le accuse e le indagini

L’uomo è stato accusato di incendio doloso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i motivi del gesto e verificare eventuali altre responsabilità.