Una bambina di 3 anni è deceduta il 12 febbraio presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era ricoverata dal 27 gennaio per problemi alle tonsille. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità mediche.

Le circostanze del decesso

La piccola era stata ricoverata con un forte mal di gola e, nonostante le cure ricevute, le sue condizioni sono peggiorate progressivamente fino al tragico arresto cardiaco. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha già acquisito le cartelle cliniche e potrebbe disporre l’autopsia per determinare le cause esatte della morte.

Indagini della Procura e dell’ospedale

Oltre all’inchiesta della Procura, anche l’azienda sanitaria locale ha avviato un’indagine interna, come previsto in casi di decessi sospetti in ospedale. Gli accertamenti dovranno stabilire se vi siano state negligenze o complicazioni impreviste durante il ricovero.

Un altro caso simile ad Alghero

La tragedia di Taranto segue di pochi giorni un altro episodio analogo: l’8 febbraio, all’ospedale civile di Alghero, una bambina di 8 anni è morta due giorni dopo un intervento chirurgico alle tonsille. In quel caso, si sospettò un’emorragia interna come possibile causa del decesso, portando all’apertura di un’indagine per accertare le eventuali responsabilità mediche.