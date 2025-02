Una vicenda surreale quella accaduta a Casola di Napoli, dove un uomo di 82 anni, allettato, è stato costretto a recarsi fisicamente all’ufficio postale per poter ritirare l’indennità del Reddito di Inclusione, nonostante la delega già concessa alla figlia.

La storia di Yurii Kun

Come riportato dal quotidiano Metropolis, il protagonista della vicenda è Yurii Kun, nato in Polonia nel 1942, ma di origini ucraine. Dopo la morte della moglie, ha deciso di trasferirsi in Italia, a Casola di Napoli, per ricongiungersi con la figlia Luda. Qui ha ottenuto il permesso di soggiorno e il riconoscimento dei benefici della Legge 104, inclusa l’indennità di accompagnamento.

Il problema burocratico

Per semplificare le procedure, Yurii aveva già delegato la figlia al ritiro delle somme spettanti. Tuttavia, nonostante la delega fosse accettata per l’indennità di accompagnamento, le Poste hanno rifiutato di consegnarle il Reddito di Inclusione, obbligando l’anziano a presentarsi di persona.

Il trasporto in ambulanza per ritirare l’indennità

Impossibilitato a muoversi autonomamente, Yurii è trasportato in ambulanza, accompagnato da personale paramedico, per poter firmare la documentazione e ricevere l’assegno. Un episodio che ha suscitato indignazione, sollevando interrogativi sulla rigidità delle regole burocratiche.