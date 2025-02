La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di 678.800 euro, riguardante sia disponibilità finanziarie che un immobile. Il sequestro è disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone indagate per vari reati, tra cui circonvenzione di persone incapaci, ricettazione, auto-riciclaggio e falso ideologico in atto pubblico.

Le indagini, condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, hanno rivelato un caso di abuso ai danni di una 92enne affetta da un grave deterioramento cognitivo, residente a Gragnano (NA). La principale indagata avrebbe plagiato la vittima, allontanandola dai suoi familiari, per acquisire il controllo del suo patrimonio. La donna si è indebitamente qualificata come amministratrice di sostegno dell’anziana, ottenendo così la possibilità di compiere atti di disposizione sui suoi beni.

L’indagata ha, infatti, convinto la vittima a cointestare un conto corrente, successivamente svuotato tra il 2018 e il 2023, con numerosi pagamenti a favore di persone amiche e parenti. Nel 2020, ha anche acquistato un immobile, costituito da un appartamento e un box auto, a Sant’Antonio Abate, utilizzando i fondi provenienti dal conto cointestato.

Il sequestro preventivo è disposto non solo per recuperare il denaro sottratto, ma anche per prevenire ulteriori danni alla persona offesa, in quanto poco prima era falsamente attestata la conformità di una procura generale che avrebbe dato all’indagata il potere di gestire il patrimonio dell’anziana. Durante le perquisizioni domiciliari, sono rinvenuti 45.000 euro in contante, somma ingiustificatamente sottratta dal patrimonio della vittima.

L’adozione di questa misura cautelare reale ha lo scopo di tutelare l’anziana, scongiurando ulteriori abusi e consentendo il recupero dei beni indebitamente sottratti. L’immobile acquistato, del valore di 280.000 euro, è stato anch’esso sequestrato, insieme alle disponibilità finanziarie per un totale di 398.800 euro.