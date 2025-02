Presto sarà possibile gustare una pizza napoletana a bordo di un tram storico, mentre si attraversano le strade del centro di Napoli, ammirando il Golfo e il Vesuvio. Il progetto, ideato dalla De Luca Spa, punta a riportare in vita un tram di 100 anni fa, trasformandolo in una pizzeria itinerante dal fascino vintage.

Un tram storico trasformato in ristorante

Il convoglio, acquistato dall’Anm nel 2021, è attualmente in fase di restauro nei cantieri di Cancello Arnone (Caserta). L’obiettivo è riportarlo in servizio con un’atmosfera anni ’30-’40, caratterizzata da sedili in legno e panche eleganti, per offrire un’esperienza unica tra tradizione e innovazione.

Un’idea che fa già sognare

L’iniziativa ricorda esperienze già attive in altre città, come ATMosfera a Milano, il tram-ristorante dove si possono degustare specialità locali. Anche il tram napoletano seguirà questa filosofia, proponendo un menù basato sulla vera pizza napoletana, preparata dai maestri pizzaioli.

Quando sarà pronto?

Secondo Toni De Luca, CEO della De Luca Spa, il tram-pizzeria potrebbe tornare in funzione all’inizio del 2027. L’attesa è lunga, ma l’idea sta già affascinando i napoletani, che presto potranno cenare in movimento, immersi nel fascino senza tempo della città.