Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di martedì tra Acerra e Mariglianella, sulla Statale 162, nei pressi dello svincolo Brusciano-Marigliano, in località Spiniello. A perdere la vita è Maurizio Coppola, 48enne napoletano di Ponticelli, che si è ribaltato con la sua Jeep, morendo sul colpo.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Maurizio Coppola era molto conosciuto e benvoluto tra amici e conoscenti, che ora piangono la sua improvvisa scomparsa.

Strade pericolose e sicurezza alla guida

La Statale 162 è spesso teatro di incidenti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale. Resta da chiarire se l’incidente sia causato da un guasto meccanico, un malore o altri fattori come l’alta velocità o le condizioni della strada.