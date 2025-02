Battipaglia piange la scomparsa del professor Giuseppe Francione, noto geologo e docente, venuto a mancare improvvisamente nella giornata di ieri. Il tragico evento si è verificato al ritorno da una gita scolastica al Teatro San Carlo di Napoli, lasciando sgomenti colleghi, studenti e familiari.

Un malore improvviso durante il viaggio di ritorno

Originario di Ottani, il professor Francione ha accusato un malore fatale, riconosciuto dai colleghi durante il viaggio di ritorno. L’autista dell’autobus ha prontamente fermato il mezzo in un’area di servizio a Torre del Greco, dove sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il docente non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figli, profondamente addolorati per la perdita.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Giuseppe Francione ha suscitato un’ondata di commozione e dolore. In molti hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social, ricordandolo come un uomo di grande competenza e umanità.

“Sono rimasto senza parole nell’apprendere la notizia della sua scomparsa. Appena sabato mattina eravamo insieme, parlando dei progetti comunali a cui ha dato un prezioso contributo tecnico. Era una persona appassionata del suo lavoro, amante della montagna, delle rocce e dei metalli, sempre pronto a condividere il suo sapere”.

Numerosi messaggi di affetto sottolineano l’importanza del suo operato non solo come docente, ma anche come esperto e amico.

“Ci mancherai, Giuseppe. La tua discrezione, il tuo amore per il nostro territorio e il tuo contributo resteranno indelebili. Un pensiero va a tua moglie e ai tuoi figli, a cui giunga il nostro forte abbraccio”.

I funerali

Le esequie del professor Francione si terranno nel pomeriggio di oggi, in un clima di profonda commozione. La città di Battipaglia si stringe attorno alla sua famiglia per affrontare questo doloroso momento.