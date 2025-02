Un’operazione mirata dei carabinieri ha portato all’arresto di Antonio Esposito, 32 anni, sorpreso nei pressi dell’ingresso della palazzina in cui vive a Parco Verde. L’uomo, notato dai militari per un movimento sospetto, ha tentato la fuga ma è stato bloccato lungo la rampa di scale condominiali.

A tradirlo, oltre al suo comportamento, è stato il fiuto infallibile di Axel, il cane del nucleo cinofili di Sarno. Il pastore tedesco ha individuato uno strano odore provenire dagli abiti di Esposito, spingendo i carabinieri a seguirne l’istinto. Il controllo ha portato alla scoperta di una chiave nelle tasche dell’uomo e, poco dopo, a una porta blindata all’interno del palazzo. La serratura si è aperta con facilità proprio con quella chiave, rivelando un deposito di droga.

All’interno della stanza, i militari hanno trovato 61 grammi di cocaina, 17 di crack, materiale per il confezionamento e 765 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla gestione della piazza di spaccio.