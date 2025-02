Il Bonus Renzi 2025, noto anche come Bonus Irpef 2025, è una misura di sostegno economico destinata ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Introdotto nel 2014 dal governo Renzi e successivamente modificato, questo contributo mira ad alleviare le difficoltà economiche delle famiglie italiane.

A chi spetta il Bonus Renzi 2025?

Il Bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro. L’importo varia in base al reddito percepito:

Redditi fino a 15.000 euro: diritto al bonus massimo di 1.200 euro annui, purché l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente, diminuite di 75 euro, Redditi tra 15.000 e 28.000 euro: bonus parziale, calcolato in base alla differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta lorda, Redditi superiori a 28.000 euro: non si ha diritto al bonus.

Per i redditi fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera le detrazioni per lavoro dipendente (ridotte di 75 euro), si ha diritto al bonus massimo di 1.200 euro, erogato in rate mensili da 100 euro ciascuna per 12 mesi. Per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro, il bonus dipende dalla differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta lorda.

Come è erogato il Bonus?

Il Bonus Renzi 2025 viene erogato automaticamente dal datore di lavoro direttamente in busta paga. In caso di mancato accredito, è possibile richiederlo tramite la dichiarazione dei redditi o il modello 730.

Esclusioni

Non possono beneficiare del Bonus Renzi 2025:

Lavoratori autonomi con partita IVA.

Non residenti in Italia.

Chi ha un reddito annuo superiore a 28.000 euro o inferiore a 12.000 euro.

Queste esclusioni sono state stabilite per garantire che il bonus raggiunga le fasce di popolazione più vulnerabili.