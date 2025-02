I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno posto sotto sequestro circa 300 kg di carne e prodotti ittici in un supermercato etnico situato a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Violazioni riscontrate e rischi per la salute

Secondo quanto riportato dall’Arma in una nota ufficiale, i prodotti sequestrati erano privi di qualsiasi indicazione relativa a imballaggio, lottizzazione ed etichettatura, elementi essenziali per garantirne tracciabilità e rintracciabilità.

L’assenza di queste informazioni fondamentali rende impossibile risalire alla provenienza e ai processi di acquisto, produzione o trasformazione degli alimenti. Di conseguenza, tali prodotti sono classificati come potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Controlli e sicurezza alimentare

Le forze dell’ordine intensificano i controlli su attività commerciali che trattano prodotti freschi, con particolare attenzione a supermercati e punti vendita di generi alimentari. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della regolamentazione sulla tracciabilità è essenziale per garantire la sicurezza degli acquirenti e prevenire eventuali rischi sanitari.