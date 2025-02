La Digos di Napoli ha intensificato i controlli sia in strada che online dopo la presunta minaccia lanciata dai cosiddetti “Maranza” contro i giovani del Sud. L’allarme è legato alla partita Napoli-Inter, in programma domani allo stadio Maradona, e alla challenge social “Maranza su Napoli”, diffusa su TikTok, che ipotizza un’invasione della città con il rischio di scontri.

Monitoraggio e prevenzione: la risposta delle autorità

Al momento, le Questure italiane non hanno rilevato criticità concrete, sebbene la Polizia di Stato abbia deciso di innalzare il livello di sicurezza. Il fenomeno, nato online, ha portato a botta e risposta sui social con video e post provocatori, ma senza segnalazioni di contatti reali tra i gruppi coinvolti.

Attenzione alta per evitare disordini

Nei giorni scorsi, vari appelli alla prudenza hanno evidenziato il rischio di risse e tafferugli, soprattutto in prossimità dell’evento sportivo. Le forze dell’ordine restano in stato di allerta per prevenire possibili episodi di violenza e garantire la sicurezza in città.