Un 31enne di Santo Stefano del Sole è stato arrestato ieri dopo aver messo a segno una rapina in una tabaccheria di via Luigi Amabile. Il giovane, con il volto coperto e armato di una pistola, ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare alcune centinaia di euro in contante dalla cassa. Dopo il colpo, il rapinatore ha tentato la fuga a piedi, ma è stato inseguito da alcuni cittadini che avevano subito allertato i Carabinieri.

Durante la fuga, il 31enne ha perduto parte del denaro rubato. I cittadini sono riusciti a seguirlo fino all’arrivo dei militari dell’Arma, che lo hanno bloccato e arrestato. La pistola utilizzata dal rapinatore è risultata essere un giocattolo, ma il gesto intimidatorio non ha impedito il suo fermo.

L’intervento tempestivo dei cittadini e delle forze dell’ordine ha permesso di risolvere rapidamente la situazione, evitando che il giovane potesse far perdere le sue tracce. Il 31enne è stato arrestato e ora dovrà rispondere dei reati di rapina.