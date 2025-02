Un grave episodio di violenza si è verificato ad Aversa, in via Seggio, una delle zone più frequentate della movida locale. Un ragazzo di 14 anni è tornato a casa con il volto gonfio, tagli e lividi, raccontando di essere stato pestato senza motivo da due ventenni.

Il racconto della madre

La madre del giovane, sconvolta dall’accaduto, ha immediatamente portato il figlio in ospedale per le cure necessarie e successivamente in caserma per sporgere denuncia. Secondo il racconto del ragazzo, i due aggressori lo avrebbero sbattuto contro un muro, colpito con pugni e persino morso, senza alcuna ragione apparente.

La donna si è poi rivolta al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, denunciando la situazione di insicurezza nella zona:

“Mio figlio è stato preso di mira insieme al suo gruppo di amici, ma lui ha avuto la peggio. Uno degli aggressori pratica anche arti marziali. Aversa, soprattutto via Seggio, è diventata pericolosa. Noi madri abbiamo paura, ma non possiamo tenere i nostri figli chiusi in casa. Serve più sicurezza, soprattutto durante la movida.”

L’intervento di Borrelli

Il deputato Borrelli ha espresso solidarietà alla famiglia del giovane e ha chiesto pene severe per gli aggressori:

“Questa è una vile aggressione, inaccettabile in una società civile. Non possiamo tollerare che le nostre città diventino zone franche per delinquenti che seminano terrore tra i giovani. Servono provvedimenti immediati, identificando i responsabili e assicurandoli alla giustizia.”

Borrelli ha inoltre sottolineato la necessità di un rafforzamento dei controlli nelle zone della movida, per prevenire episodi di violenza come questo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare i due responsabili, che il ragazzo ha dichiarato di poter riconoscere. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città e sulla necessità di maggiori controlli contro la violenza giovanile.