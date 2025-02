Un rocambolesco inseguimento ha avuto luogo ieri pomeriggio a Castel Volturno, quando un uomo di 37 anni, di origini ghanesi, ha tentato di fuggire da una pattuglia dei carabinieri. Il fatto è accaduto intorno alle 15.30, in viale Donatello, quando il fuggitivo, alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta di colore grigio, ha ignorato l’alt imposto dai militari. La situazione si è rapidamente trasformata in una serie di manovre pericolose che hanno messo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e degli stessi carabinieri.

Fuga e Inseguimento ad Alta Velocità

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di sfuggire alla pattuglia dei carabinieri accelerando bruscamente e mettendo in atto una manovra azzardata: si è immesso contromano sulla corsia opposta. La sua auto, un’Alfa Romeo Giulietta, risultava essere rubata a Santa Maria Capua Vetere nel novembre 2023, un dettaglio che ha reso ancora più grave la sua azione.

L’inseguimento è proseguito per circa 3 chilometri lungo le strade di Castel Volturno. Nonostante il comportamento pericoloso e le numerose manovre rischiose compiute dal fuggitivo, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno mantenuto il controllo della situazione, evitando incidenti gravi. Il 37enne ha compiuto sorpassi azzardati che hanno messo in pericolo non solo la propria vita ma anche quella degli altri utenti della strada.

Arresto e Denuncia

L’inseguimento è culminato in viale Melchiorre Caffa, dove l’uomo ha arrestato la marcia e tentato di proseguire la fuga a piedi. Tuttavia, i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo immediatamente e a fermarlo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Castel Volturno.

L’arrestato dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, poiché la sua auto era rubata. L’episodio ha evidenziato non solo il comportamento criminale del 37enne, ma anche il rischio che ha corso per la propria vita e per quella degli altri durante l’inseguimento.