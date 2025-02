La città è sotto shock per la morte della piccola Giulia, una bambina di soli nove mesi, vittima di un tragico incidente che l’ha vista sbranata dal pitbull di famiglia, chiamato Tyson. Gli eventi si sono verificati mentre la madre, una giovane donna di 23 anni, si trovava al lavoro. Il padre, un operaio di 25 anni, è ora indagato per omicidio colposo per omessa custodia e vigilanza del cane mentre si trovava a badare alla figlia.

Le Indagini e la Scoperta della Mancanza del Microchip

Le indagini sulla tragedia sono ancora in corso e hanno rivelato dettagli inquietanti. Il cane, nonostante fosse potenzialmente pericoloso, non era stato microchippato, il che ha aggravato ulteriormente la responsabilità del padre. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, disponendo un’autopsia per determinare le cause esatte della morte.

Il Racconto del Padre e la Dinamica dell’Incidente

Secondo quanto ricostruito, il padre, stanco e forse addormentato mentre accudiva Giulia, ha dormito accanto alla bambina in attesa che la madre rientrasse a casa dal lavoro. Il cane, che pesava oltre 25 chili, potrebbe aver visto la bambina come una “rivale” per l’affetto del padrone e, salendo sul letto, ha iniziato ad azzannarla. Il padre, probabilmente svegliato dai rumori, si è trovato di fronte a una scena orribile: sangue ovunque e brandelli della carne della figlia.

La Drammatica Corsa in Ospedale e il Tentativo di Rianimazione

In preda al panico, il giovane padre ha preso la figlia agonizzante e l’ha portata di corsa al presidio sanitario di Villa dei Fiori. Qui, nonostante i tentativi disperati da parte dei medici e del neonatologo intervenuto, la piccola Giulia non è sopravvissuta. I soccorsi sono stati inutili, e la bambina è probabilmente deceduta prima di arrivare in ospedale.

Le Contraddizioni nel Racconto del Padre e la Verità Emergente

Il padre, inizialmente, aveva raccontato una versione dei fatti in cui affermava di essere stato aggredito da un cane randagio mentre passeggiava con Tyson e la bambina. Tuttavia, dopo l’interrogatorio da parte della polizia, ha ammesso la verità, raccontando finalmente una versione credibile degli eventi, più compatibile con la dinamica della tragedia.

La Disperazione della Madre e delle Famiglie

L’arrivo della madre al pronto soccorso ha segnato uno dei momenti più drammatici della vicenda. La donna, tra le lacrime e la disperazione, ha appreso del tragico destino della figlia, straziata dal cane che avrebbe dovuto proteggerla. Il supporto emotivo di parenti, amici e conoscenti non è bastato a lenire il dolore della perdita.

Indagini e Prossimi Passi

La polizia sta ancora raccogliendo prove e interrogando testimoni. Gli esami tossicologici eseguiti sul padre potrebbero rivelare eventuali fattori aggravanti, ma gli esiti sono ancora attesi. La tragedia, che ha scosso l’intera comunità, solleva interrogativi sul possesso e la gestione di animali potenzialmente pericolosi e sulle responsabilità di chi li detiene.