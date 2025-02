Cosenza piange la scomparsa di Francesco Occhiuto, il figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Il giovane, di soli 30 anni, era dottorando in Psicologia e ha perso la vita nella notte dopo un tragico incidente. Francesco è stato trovato gravemente ferito dopo essere caduto dall’ottavo piano dell’abitazione in cui viveva con la sua famiglia, in viale Mancini, nel cuore del centro di Cosenza.

Le circostanze della tragedia

Francesco Occhiuto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, in condizioni disperate. Inizialmente, i medici avevano considerato un trasferimento immediato a Catanzaro, tramite elisoccorso, per ricevere cure specialistiche. Tuttavia, dopo aver valutato le sue condizioni, hanno optato per tentare la rianimazione tramite ventilazione meccanica assistita, nella speranza di salvarlo. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare e Francesco è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso

Al momento, il corpo del giovane si trova nell’obitorio dell’ospedale di Cosenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura di Cosenza, tramite il pubblico ministero Mariangela Farro, ha avviato un’indagine per accertare le esatte dinamiche dell’incidente. La polizia di Stato è al lavoro per chiarire quanto accaduto, ma non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto. La morte di Francesco Occhiuto ha sconvolto l’intera comunità cosentina, che in queste ore sta mostrando un grande affetto e vicinanza alla famiglia.

Il cordoglio della politica

La tragica scomparsa di Francesco ha suscitato una grande ondata di solidarietà da parte del mondo politico. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso il suo cordoglio su X (ex Twitter), scrivendo: «Con tutta Forza Italia fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto».

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato la triste notizia con parole di vicinanza: «Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica».

Anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha voluto esprimere il suo cordoglio: «Esprimo la mia vicinanza al senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Mi stringo ai suoi cari e sono vicino a loro per la tragica scomparsa del figlio».