La sesta tappa del Giro d’Italia 2025, in programma giovedì 15 maggio, attraverserà numerosi Comuni della Città Metropolitana di Napoli. Per garantire un percorso sicuro e adeguato alla competizione, sono stati stanziati 3,1 milioni di euro per interventi di manutenzione stradale.

L’accordo tra Città Metropolitana e Comuni

Il finanziamento è stato ufficializzato con un protocollo d’intesa firmato dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme ai sindaci e delegati di diversi Comuni coinvolti nel percorso. Presenti alla firma anche il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, il consigliere delegato allo Sport Sergio Colella e altri rappresentanti istituzionali.

L’intesa prevede interventi su arterie stradali di competenza metropolitana e comunale, con l’obiettivo di risolvere eventuali criticità segnalate dalla società organizzatrice RCS Sport. I lavori saranno coordinati tra i tecnici della Città Metropolitana e quelli dei singoli Comuni per garantire un percorso sicuro per gli atleti e gli spettatori.

Il percorso della tappa

Il Giro entrerà nella Città Metropolitana di Napoli dall’Irpinia, attraversando Tufino e Casamarciano, per poi toccare Nola e il Nolano. Successivamente, la carovana rosa passerà accanto allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, come segno di vicinanza al settore dell’automotive.

Da lì, la corsa proseguirà verso l’area nord di Napoli, passando per Afragola, Cardito e Caivano, dove il gruppo transiterà davanti all’Istituto Francesco Morano, diretto dalla preside Eugenia Carfora. Il percorso si concluderà sul Lungomare di Napoli, con una spettacolare volata finale ai piedi di Castel dell’Ovo.

Un’occasione di promozione per il territorio

Il sindaco Manfredi ha sottolineato l’importanza del Giro d’Italia come strumento di promozione territoriale. La tappa napoletana offrirà visibilità non solo alla città, ma anche ai Comuni attraversati, che potranno valorizzare il loro patrimonio storico, culturale e paesaggistico attraverso i media nazionali e internazionali.

L’evento rappresenta anche un’occasione per diffondere i valori dello sport, incentivare la coesione sociale e favorire la crescita culturale della comunità. “È doveroso lavorare per farci trovare pronti al meglio”, ha dichiarato Manfredi, sottolineando l’impegno della Città Metropolitana per la buona riuscita della manifestazione.