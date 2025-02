Due fratelli gemelli, appena 16enni, sono finiti arrestati dai Carabinieri a Caivano (Napoli) mentre erano a bordo di un’auto in via Cimitero, nei pressi del centro Delphinia.

I sospetti e il controllo

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono insospettiti per il loro aspetto molto giovane. Dopo averli fermati, hanno subito riscontrato:

Guida senza patente

Mancanza dell’assicurazione dell’auto

La scoperta della droga

A seguito della perquisizione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato:

39 dosi di cocaina pronte per la vendita (15 grammi in totale)

Un bilancino di precisione

Tre telefoni cellulari usa e getta, tipicamente utilizzati per evitare intercettazioni

I due giovani spacciatori sono stati arrestati e trasferiti nel centro di accoglienza minorile dei Colli Aminei. Le indagini proseguono per capire se fossero parte di una rete più ampia legata allo spaccio di droga nella zona.