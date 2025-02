Il Vallo di Diano è stato ancora una volta teatro di furti con modalità sempre più audaci. Due episodi distinti, ma entrambi inquietanti, sono avvenuti nei giorni scorsi, suscitando preoccupazione tra i residenti e attivando le forze dell’ordine nella ricerca dei responsabili.

Banda del buco a Padula: rubato l’incasso del bar

A Padula, i ladri hanno messo in atto il noto metodo della banda del buco. Approfittando di un locale pubblico, hanno perforato il muro di un bagno per accedere al bar. Una volta all’interno, hanno rubato l’incasso della giornata, che si aggirava intorno ai mille euro. Il colpo è stato scoperto solo successivamente, quando il proprietario del locale ha notato l’effrazione e l’assenza del denaro. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di raccogliere informazioni e indizi utili per identificare i responsabili.

Furto e fuga a Atena Lucana: ladri scoperti in cantiere

Nel tardo pomeriggio di ieri, è stato il turno di un altro furto, questa volta a Atena Lucana. I ladri si sono introdotti in un cantiere edile per rubare materiali destinati alla costruzione di un’abitazione. Tuttavia, sono stati scoperti dal proprietario che si trovava sul posto. Per tentare di fuggire, i malviventi hanno speronato la vettura del proprietario, ma sono riusciti comunque a darsi alla fuga. In questo caso, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, sono intervenuti e hanno avviato le indagini per cercare di individuare i ladri e fermarli.