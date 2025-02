Operazione dei carabinieri della compagnia Napoli Centro nella zona della movida di Chiaia e nei pressi dei baretti, con controlli mirati sia sulla sicurezza stradale che sulla regolarità degli esercizi commerciali.

Furti di energia: denunciati due imprenditori

Durante i controlli, con il supporto del personale Enel, sono inoltre denunciati due imprenditori di altrettanti noti locali della zona.

In un ristorante di Piazza Vittoria, è scoperta la manomissione del contatore dell’energia elettrica, che consentiva di ridurre la misurazione della fatturazione di circa il 72% rispetto ai consumi reali. Il dispositivo è rimosso e sostituito con un nuovo contatore.

Stessa situazione in un bar di via Nazario Sauro, dove l’errore di misurazione era pari al 67%. Anche in questo caso, il contatore era infatti sostituito.

Parcheggiatori abusivi: sei denunce

Lotta serrata anche contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sei persone sono state denunciate per aver occupato illegalmente aree ad alta affluenza come Largo Vasto a Chiaia e via Imbriani, chiedendo denaro agli automobilisti.

Controlli su giovani e veicoli: sequestri e sanzioni

L’operazione si è estesa per tutta la notte, con l’identificazione di 138 giovani e il controllo di 39 veicoli.

23 sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada

Due scooter sequestrati

Sei giovani segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di droga

Droga nelle sigarette elettroniche: il nuovo trucco dello spaccio

Nel corso dei controlli, i militari hanno infine scoperto un nuovo metodo di consumo di stupefacenti: l’utilizzo di sigarette elettroniche modificate per vaporizzare sostanze illecite. Un fenomeno in crescita, che sarà oggetto di ulteriori indagini per risalire ai fornitori e ai canali di distribuzione.