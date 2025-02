Cos’è il forum dei giovani?

Opportunità: di espressione, di confronto, di collaborazione, di partecipazione politica e culturale. Tutto questo è il forum dei giovani, la principale forma istituzionale di partecipazione giovanile alla vita pubblica locale dei cittadini. Non tutti i giovani sentono parlare di queste realtà, quando in realtà costituiscono una preziosa risorsa per le realtà locali. I forum danno la possibilità ai cittadini dai 16 ai 34 anni di agire su due fronti: il primo è quello di porsi come organismo di riferimento per i giovani e per la loro rappresentanza, favorendo elaborazioni di progetti giovanili e confronto su argomenti di interesse; il secondo è quello di costituire un organismo consultivo rispetto all’amministrazione locale, quindi di partecipare attivamente alla vita pubblica e politica, permettendo ai Comuni di conoscere più a fondo le preoccupazioni e le richieste dei giovani, promuovendo iniziative ed opportunità giovanili e contribuendo ai processi decisionali con la possibilità di apportare cambiamenti positivi nella vita locale.

Attività del forum

Il forum dei giovani, secondo la la Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, ha diverse aree di interesse: tempo libero, lotta alla disoccupazione, alle disuguaglianze e alla discriminazione (di etnia e genere), sviluppo sostenibile, educazione alla partecipazione, accesso alla cultura e ai diritti. Tutte le aree di interesse vengono affrontate attraverso il dialogo e gli eventi, permessi dall’assegnazione di una sede al forum. La sede è un luogo fondamentale per il forum in quanto permette ai giovani di avere un punto di riferimento e di rappresentanza all’interno del suo Comune. Le attività del forum spaziano da eventi per il tempo libero (es. serate a tema: karaoke, film, videogiochi), a quelli culturali (es. club del libro, dibattito filosofico o geopolitico…), fino ad arrivare ad incontri con personalità di spicco nel territorio (es. associazioni ambientali, politici, avvocati, psicologi…).

Perché partecipare al forum?

Il forum costituisce una risorsa fondamentale per i giovani, spesso inconsapevoli delle opportunità in gioco. Il giovane può trovare nel forum:

un gruppo di ragazzi con cui condividere passioni, idee, dialogo e divertimento;

una modalità di comunicazione con le istituzioni locali;

un luogo in cui scoprire la realtà circostante e allo stesso tempo scoprire sé stessi, trovare nuovi interessi e intensificarne altri.

Potrete trovare più informazioni sui Forum giovanili vicini a voi qui: