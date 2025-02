Nel 2025, le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni potranno beneficiare di un bonus da 500 euro per coprire le spese relative ad attività sportive, ricreative e culturali. L’incentivo fa parte del Fondo Dote Famiglia, introdotto tramite un emendamento alla Legge di Bilancio per sostenere economicamente i nuclei con minori a carico.

Requisiti per ottenere il bonus

Il bonus è destinato alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro (inizialmente era prevista una soglia di 35.000 euro, poi abbassata per aiutare le famiglie più in difficoltà).

Può essere utilizzato per corsi di lingua, musica, attività sportive e culturali forniti da enti pubblici, privati o del Terzo Settore.

Come richiedere il bonus da 500 euro

Le famiglie dovranno anticipare la spesa e poi richiedere il rimborso, presentando fatture o ricevute che dimostrino l’iscrizione e la partecipazione alle attività.

Il rimborso avverrà solo dopo la verifica delle spese sostenute.

Il bonus può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali o aiuti economici.

Quando e dove fare domanda?

Le modalità precise di richiesta saranno definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro. Questo decreto è atteso entro marzo 2025, quindi sarà importante monitorare i siti ufficiali delle istituzioni per aggiornamenti.

Dotazione finanziaria

Per il 2025, il governo ha stanziato 30 milioni di euro, con la gestione affidata al Dipartimento per lo Sport del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Resta da vedere se i fondi basteranno a coprire tutte le richieste e se verranno introdotti eventuali criteri di priorità nell’assegnazione del bonus.