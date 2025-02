Paura lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un’auto ibrida ha preso fuoco mentre era in marcia. L’incidente è avvenuto al km 25, tra Tufino e Baiano, in direzione Napoli. La vettura coinvolta è una Fiat 500 ibrida, che improvvisamente ha preso fuoco, generando panico tra i passeggeri.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Per il completo spegnimento dell’incendio è stata utilizzata anche un’autobotte.

Fortunatamente nessun ferito

Nonostante il grande spavento, non si registrano feriti. Le persone a bordo dell’auto sono riuscite a mettersi in salvo in tempo. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma verranno effettuati accertamenti per comprendere l’origine del rogo.

Auto ibride e incendi: un rischio da considerare?

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza delle auto ibride ed elettriche, specialmente in caso di incendio. Sebbene questi veicoli siano dotati di sistemi di sicurezza avanzati, il rischio di incendi legati alle batterie al litio è un aspetto che necessita sempre di particolare attenzione.

L’incendio ha causato rallentamenti alla circolazione sull’A16, con interventi delle forze dell’ordine per gestire il traffico e ripristinare la viabilità.