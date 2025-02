Un incendio è divampato questa mattina all’interno dei locali del Park Hotel di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Il rogo, che sembra essere stato causato da un corto circuito, ha preso piede poco prima delle 9 nei locali adibiti a Spa e lavanderia. Immediatamente dopo l’insorgere dell’incendio, l’albergo è stato evacuato per precauzione. Fortunatamente, al momento non si registrano persone coinvolte o ferite.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino e Nocera Inferiore, che hanno operato con diverse attrezzature, tra cui un’autobotte, un carro aria (per il supporto delle bombole) e il funzionario di servizio. Grazie all’intervento rapido dei caschi rossi, l’area è stata messa in sicurezza e il rogo contenuto.

Non si registrano notizie di danni gravi o di persone coinvolte, ma le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso per valutare l’entità dell’incendio e prevenire eventuali rischi futuri. Le autorità locali stanno proseguendo le indagini per determinare le cause precise che hanno scatenato l’incendio.