Buone notizie per molte famiglie italiane: a fine mese sarà possibile accedere a un bonus da 500 euro destinato ai nuclei familiari con figli tra i 6 e i 14 anni. L’agevolazione rientra nel Fondo Dote Famiglia ed è pensata per sostenere le spese legate alle attività extrascolastiche.

A chi spetta il bonus?

Il bonus da 500 euro è destinato alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro e potrà essere utilizzato per coprire le spese relative a:

Corsi di lingua

Lezioni di musica

Attività sportive

Iniziative culturali

Come funziona il rimborso?

Le famiglie dovranno anticipare le spese e successivamente richiedere il rimborso, presentando fatture o ricevute di pagamento. Il rimborso avverrà solo dopo la verifica delle spese sostenute.

Quando e come fare domanda?

Le modalità di richiesta saranno definite da un decreto ministeriale atteso entro marzo 2025, firmato dai Ministeri dell’Economia e del Lavoro. Fino alla pubblicazione del decreto ufficiale, è consigliabile monitorare i siti istituzionali per non perdere l’opportunità e iniziare a raccogliere la documentazione necessaria.

Un aiuto concreto, ma non privo di critiche

L’introduzione del bonus è stata accolta con favore da molte famiglie, che lo vedono come un supporto importante per garantire ai figli opportunità educative e ricreative. Tuttavia, c’è chi solleva dubbi sull’efficacia dei bonus come strumento di aiuto strutturale, sostenendo che siano soluzioni temporanee che non affrontano le difficoltà economiche di fondo del paese.