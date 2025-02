Il tribunale federale di Los Angeles, applicando la Convenzione dell’Aja, ha stabilito il rientro in Italia del piccolo Ethan, il bambino di Piano di Sorrento portato via dal padre e condotto negli Stati Uniti.

La sentenza afferma chiaramente che l’Italia è la “legittima casa” del minore e che le disposizioni relative al suo affidamento dovranno essere determinate secondo la legge italiana e dai tribunali competenti del nostro Paese.

La vicenda del piccolo Ethan: il rapimento e la battaglia legale

Il caso ha avuto inizio il 30 agosto 2023, quando il padre, Eric Howard Nichols, cittadino americano, ha sottratto il bambino alla madre, Claudia Ciampa, portandolo con sé in California.

Dopo mesi di indagini, a novembre la polizia americana è riuscita a localizzare Ethan in California e a prenderlo in custodia. In un primo momento, il bambino era stato affidato ai servizi sociali, ma successivamente un giudice aveva emesso un provvedimento d’urgenza, concedendo l’affidamento provvisorio alla madre, che nel frattempo era volata a Los Angeles per riabbracciare il figlio.

L’iter giudiziario è lungo e complesso, con un confronto serrato tra gli avvocati della madre e quelli del padre. Alla fine, il tribunale federale ha riconosciuto la violazione della Convenzione dell’Aja, disponendo il ritorno immediato del piccolo in Italia.

La reazione della madre: “L’incubo è finito”

Dopo la sentenza, Claudia Ciampa ha espresso la sua gioia e sollievo:

“Sono felicissima, l’incubo è passato. Ringrazio il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’avvocato Gian Ettore Gassani e i legali americani Quinn & Dworakowski, che ci hanno aiutato e supportato tantissimo in questo periodo terribile. Non vediamo l’ora di tornare a casa e riabbracciare tutti, i fratellini Ettore e Clelia. Ce l’abbiamo fatta.”

L’intervento della diplomazia italiana

Fondamentale nella vicenda è stato il ruolo della diplomazia italiana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha seguito il caso fin dall’inizio, coordinando l’intervento della Farnesina, dell’ambasciata italiana a Washington e della rete consolare.

“Sono lieto che il piccolo Ethan possa finalmente fare rientro a casa. Il governo italiano è sempre impegnato nella tutela dei nostri connazionali all’estero, in particolare dei minori. Ho seguito personalmente questa vicenda sin dal principio e mi rallegro per questo importante risultato, frutto di un efficace lavoro di squadra tra le istituzioni italiane e le autorità americane”, ha dichiarato Tajani.

Anche il senatore Francesco Silvestro (Forza Italia) ha elogiato l’azione del governo:

“Un risultato che non sarebbe stato possibile senza l’impegno costante del ministro Tajani, che ha seguito la vicenda con grande attenzione e responsabilità.”