Un uomo è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver riportato ustioni estese a seguito dell’esplosione avvenuta nella sua abitazione nella serata di ieri. L’incidente si è verificato intorno alle 21:20 a Campagnano Romano in via Monte Cuculo ed è stato causato, con ogni probabilità, da una fuga di gas.

La deflagrazione è stata così violenta da provocare il crollo di una parete dell’edificio e il danneggiamento dell’abitazione vicina. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi. I pompieri, oltre a trarre in salvo l’uomo ferito, hanno anche recuperato dalle macerie due cani, fortunatamente ancora in vita.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, gli abitanti della zona restano in allerta per possibili rischi legati alle infrastrutture del quartiere.