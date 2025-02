Un drammatico incidente ha scosso Castel Volturno: Emanuele D’Asta, un giovane di 23 anni, ha perso la vita mentre eseguiva lavori al piano terra dell’abitazione della fidanzata, dove si sarebbe trasferito a breve per il matrimonio imminente.

Il crollo improvviso

Mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione, il balcone del primo piano è improvvisamente crollato, travolgendo il ragazzo. È stata la futura suocera a udire il boato e a dare l’allarme, chiamando i soccorsi.

Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone è intervenuta tempestivamente per rimuovere le macerie, ma purtroppo il 23enne era già senza vita. Anche l’ambulanza del 118, giunta poco dopo in via Viverone, nei pressi del Lago Piatto, ha potuto solo constatare il decesso, avvenuto quasi certamente sul colpo.

Aperta un’inchiesta: troppi interrogativi

Le autorità hanno subito avviato un’indagine per chiarire le dinamiche della tragedia. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.

Un dettaglio sospetto ha attirato l’attenzione degli inquirenti: al momento del ritrovamento, oltre alla vittima non c’era nessun altro nella villa. È probabile che altre persone presenti durante i lavori siano fuggite dopo il crollo, un aspetto su cui le forze dell’ordine stanno cercando di far luce.