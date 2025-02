Il Comune ha pubblicato la graduatoria del bonus “Mamma e bebè” per l’anno 2024, destinato ai nuclei familiari con neo genitori e un ISEE fino a 25.000 euro. Lo stanziamento complessivo è di 114 mila euro, che verranno suddivisi tra 189 beneficiari su 229 domande presentate.

Cos’è il bonus “Mamma e bebè”?

Questo contributo una tantum è pensato per sostenere le famiglie nell’acquisto di beni di prima necessità per neonati e madri. Si inserisce tra le misure economiche comunali che mirano ad aiutare chi ha più bisogno, in linea con il programma dell’amministrazione locale.

Chi ha ricevuto il contributo?

Delle 229 richieste, 189 sono state accolte, coprendo un totale di 190 bambini (grazie a una domanda relativa a un parto gemellare). Le 40 domande escluse non hanno soddisfatto i requisiti previsti, ad esempio per la mancata residenza nel Comune.

Un Comune tra bonus e sostegni economici

Oltre al bonus “Mamma e bebè”, il Comune offre una vasta gamma di contributi una tantum, tra cui:

Bonus acqua: 1 litro d’acqua al giorno gratis per i più indigenti presso i fontanelli di Riglione e San Giusto, Bonus bebè, Tari e Tari-giovani, Bonus trasporto e scuola, Bonus utenze (gas e luce) e carta spesa.

Contributi “sport per tutti” e bonus anziani.

Bonus “Viaggio in tranquillità” e contributo all’affitto.

Bonus animali da affezione: 150 euro per animale, fino a 300 euro per due o più animali, per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro.

L’obiettivo dell’amministrazione

“L’amministrazione comunale, attraverso il sistema di bonus, porta avanti da anni una politica di agevolazioni fiscali e sostegni economici, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze socioeconomiche e combattere la povertà”, dichiarano dal Comune.