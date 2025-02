A partire da martedì 25 febbraio 2025, le famiglie siciliane in difficoltà economica potranno presentare domanda per il Bonus Povertà, un aiuto economico fino a 5.000 euro una tantum. Questa misura è stata introdotta dalla Regione Sicilia con un fondo totale di 30 milioni di euro, gestito dall’Irfis.

Chi può richiedere il Bonus Povertà?

Per poter beneficiare del contributo, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Residenza: il richiedente deve essere residente in Sicilia da almeno cinque anni.

Situazione economica: l’ISEE del nucleo familiare relativo al 2023 non deve superare i 5.000 euro.

Questa misura è destinata alle famiglie più vulnerabili, con l’obiettivo di garantire un aiuto concreto in un momento di difficoltà economica.

Importo del contributo: come viene calcolato?

L’assegnazione del bonus avviene attraverso una graduatoria basata su un sistema a punti. L’importo ricevuto dipende dal punteggio ottenuto:

5.000 euro → per chi supera 30 punti.

3.500 euro → per chi ottiene fino a 30 punti.

2.500 euro → per chi raggiunge fino a 20 punti.

Criteri per l’assegnazione del punteggio

I punti vengono assegnati in base a diversi fattori socio-economici:

Fascia di reddito

ISEE tra 0 e 1.500 euro → 10 punti, ISEE tra 1.500 e 3.500 euro → 8 punti, ISEE tra 3.500 e 5.000 euro → 6 punti.

Composizione familiare

1 punto per ogni componente del nucleo familiare (fino a 9 punti).

2 punti aggiuntivi per ogni figlio minorenne.

Condizioni abitative e sociali

5 punti per chi vive in affitto.

8 punti per chi si trova in una situazione di disagio sociale (es. madri single, vedove con figli, donne vittime di violenza).

Se due famiglie ottengono lo stesso punteggio, la priorità verrà data ai nuclei familiari con più figli minori e, successivamente, a quelli in condizioni di particolare disagio sociale.

Come presentare la domanda?

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso una piattaforma dedicata, che verrà attivata nei prossimi giorni. Sarà possibile inviare la richiesta dal 25 febbraio al 15 aprile 2025.

Passaggi per fare domanda online:

Accedere alla piattaforma che verrà messa a disposizione dalla Regione Sicilia.

Compilare il modulo di richiesta con i propri dati anagrafici e quelli del nucleo familiare.

Allegare i documenti richiesti, come l’ISEE aggiornato e la certificazione di residenza.

Inviare la domanda e attendere l’esito della valutazione.

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è fornire un aiuto tangibile alle persone più vulnerabili, affinché nessuno si senta abbandonato in un momento così delicato.”